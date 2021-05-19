Число пострадавших из-за непогоды в Петербурге выросло до четырех человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Число пострадавших из-за грозы, сильного ветра и ливня, которые прошли в Санкт-Петербурге во вторник вечером, выросло до четырех человек, двое из них госпитализированы, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. Ранее в ведомстве сообщали о двух пострадавших.

"В результате падения элемента кровли ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. В результате женщина и ребенок 2011 года рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, мужчина и женщина направлены на амбулаторное лечение", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в результате непогоды также повреждены 14 автомобилей. Спасатели 61 раз выезжали на различные происшествия, в том числе на падение деревьев - 30 раз, а также 12 раз - на случаи падения конструкций. Также, по данным ведомства, зафиксировано семь случаев протечек кровель и подтопления помещений, девять случаев обрыва проводов и падения светофоров, три случая повреждения балконов.

Во вторник вечером в Петербурге и Ленинградской области была гроза с ливнем и сильным ветром, достигавшим 17 м/с. В области были зафиксированы отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов, а также случаи падения деревьев на дороги.

По данным областного главка МЧС, в среду в Ленинградской области местами ожидаются грозы, ливни и град, а при грозе кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с.