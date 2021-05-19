Пожар в пансионате Анапы мог произойти из-за короткого замыкания проводки

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Предварительной причиной возгорания в пансионате Анапы стало короткое замыкание электропроводки в следствие ее неисправности, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Накануне днем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что в пансионате в Анапе, расположенном на улице Шевченко, загорелся третий мансардный этаж. Были эвакуированы 15 человек персонала, площадь пожара составила 450 кв. м. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку.

"По предварительным данным, причиной стали короткое замыкание, неисправность проводки", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что для установления точной причины назначены экспертизы.

Ранее в прокуратуре сообщали, что при пожаре никто не пострадал, пансионат оформлен как ИП.