Пожар в поселке Иркутской области мог произойти по вине человека

БАЙКАЛЬСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший в поселке Дальнем в Иркутской области, мог возникнуть, предварительно, по вине человека. Уже горит около 20 домов, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в среду.

Утром среду в поселке Нижнеилимского района случился крупный пожар, горят почти 20 домов. Тушение осложняется порывами ветра. В профилактических целях в населенном пункте отключена электроэнергия. Поселок расположен на берегу реки Илим, в 118 км от районного центра. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют. К месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

"Предварительная причина, как всегда, человеческий фактор. Со стороны министерства лесного комплекса версия выдвигается, что это проведение сварочных работ", - сказал губернатор.

Как он уточнил ТАСС, на место происшествия выехал первый заместитель губернатора Андрей Козлов. Власти проведут встречу с жителями, планируется оказать помощь тем гражданам, чье жилье пострадало в пожаре. Рассматривается возможность привлечь для восстановления жилья механизм социального партнерства.

Кобзев добавил, что, хотя порывы ветра небольшие, огонь уже уничтожил 13 брошенных строений, при этом часть домов поселка отделана древесно-полимерный композитом (сочетание дерева и пластика).

Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, в поселок направляются аэромобильные отряды МЧС России и авиалесоохраны для тушения пожара. Из-за отсутствия дорожного сообщения с населенным пунктом и паромной переправы через реку Илим, к месту пожара авиацией МЧС России доставят 10 спасателей специализированной пожарно-спасательной части с необходимым оборудованием для тушения. Население временно размещено в здании администрации.