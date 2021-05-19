В Барановичах отменили празднование 150-летия города из-за катастрофы Як-130

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Администрация Барановичей отменила празднование 150-летия города из-за крушения самолета Як-130, которое произошло в среду в его окрестностях. Об этом в среду сообщила пресс-служба горисполкома.

"Сегодня трагическая новость пришла в наш город, потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. К сожалению, погибли два пилота", - приводит пресс-служба обращение председателя Барановичского горисполкома Юрия Громаковскиого к горожанам. В нем отмечается, что майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко ценой своей жизни увели самолет от жилых домов, "фактически повторив подвиг первого Героя Белоруссии Владимира Карвата". Почтить память погибших летчиков местные жители смогут в городском храме Жен-Мироносиц.

Торжества по случаю 150-летия города были запланированы на 21 и 22 мая. Ожидались полеты авиации, парашютные прыжки, фестиваль красок, концерт, дискотека и другие мероприятия.

Самолет Як-130 Вооруженных сил Белоруссии в среду потерпел катастрофу под Барановичами, оба пилота погибли. По данным оборонного ведомства, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность, пилоты стремились увести машину от населенного пункта.

Известно, что 33-летний Ничипорчик - представитель авиационной династии, он окончил авиационный факультет Военной академии Белоруссии. Куканенко также выпускник этого факультета, ему было 22 года.