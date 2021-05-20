В Москве ищут молодых людей, обсуждавших план нападения на одну из школ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Столичная полиция ведет поиск двух молодых людей, которые в рассказывали в автобусе о своих планах нападения на одну из московских школ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полиция ведет розыск двух молодых людей, которые разговаривали между собой в автобусе в районе Очаково-Матвеевское о планах нападения на одну из столичных школ. Их разговор услышал подросток, который сообщил об этом в полицию. Кроме того, при себе у молодых людей была кобура от пистолета", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что после нападения на школу в Казани столичная полиция усилила меры безопасности около ряда московских школ.