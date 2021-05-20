Суд арестовал замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга Покидышеву

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольгу Покидышеву, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве до 19 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Покидышевой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", - сказали в суде.

В суде не уточнили место работы обвиняемой. На сайте Минпромторга указано, что Покидышева работает в должности замглавы департамента развития фармацевтической промышленности. По одному делу с ней также проходит экс-глава департамента фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Колотилова, которая также ранее занимала должности заместителя и советника губернатора Новгородской области.