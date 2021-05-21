Суд продлил принудительное лечение рядовому Макарову, убившему трех сослуживцев в Воронеже

ТАСС, 21 мая. Срок принудительного лечения солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, продлен до 9 августа. Об этом ТАСС в пятницу сообщила его адвокат Ольга Зиброва.

"По решению суда пребывание Макарова на принудительном лечении в [психиатрическом] стационаре продлено до 9 августа", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что подобное решение не связано с состоянием здоровья ее подзащитного.

"Причина в том, что срок предварительного следствия по уголовному делу был продлен до 9 августа", - пояснила Зиброва. Как сообщалось ранее, на лечение в психолого-неврологический диспансер в Воронежской области Макаров была направлен в марте постановлением 235-го Военного гарнизонного суда.