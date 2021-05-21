СК возбудил дело после гибели рабочих при проведении очистных работ в Ростовской области

ТАСС, 21 мая. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности после гибели рабочих в ходе инцидента на очистных сооружениях, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Количество погибших устанавливается. По данному факту органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщили в ведомстве.