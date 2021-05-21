Дело о ЧП в коллекторе Ростовской области будет расследовать центральный аппарат СК

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о ЧП в коллекторе Ростовской области, где погибли 10 человек.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

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Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства", - отметили в пресс-службе.

На место ЧП уже выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК. Сейчас устанавливаются все причины и условия, которые привели к трагедии.