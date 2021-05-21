{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Обновлено 

Считавшаяся пропавшей сотрудница водоканала в Ростовской области жива

Как сообщил представитель экстренных служб региона, ее не пустили на объект еще до инцидента

ТАСС, 21 мая. Работница водоканала, которую считали пропавшей после аварии на очистных сооружениях под Таганрогом, жива.

На эту тему
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

В момент происшествия ее не было на работе, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, в Ростовской области продолжаются поиски последнего человека из списка сотрудников очистных сооружений, который мог находится на объекте в момент ЧП.

"[Сотрудница] жива, ее не пустили на объект еще до инцидента", - сообщил собеседник агентства.

В городской администрации сообщили, что спасательная операция на месте трагедии завершена. 

В новость были внесены изменения (17:38 мск) - добавлена информация о завершении спасательной операции. 

Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Читать полностью