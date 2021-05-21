Считавшаяся пропавшей сотрудница водоканала в Ростовской области жива

ТАСС, 21 мая. Работница водоканала, которую считали пропавшей после аварии на очистных сооружениях под Таганрогом, жива.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

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В момент происшествия ее не было на работе, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, в Ростовской области продолжаются поиски последнего человека из списка сотрудников очистных сооружений, который мог находится на объекте в момент ЧП.

"[Сотрудница] жива, ее не пустили на объект еще до инцидента", - сообщил собеседник агентства.

В городской администрации сообщили, что спасательная операция на месте трагедии завершена.

В новость были внесены изменения (17:38 мск) - добавлена информация о завершении спасательной операции.