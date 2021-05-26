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Дело в отношении Сергея Фургала

Мосгорсуд отклонил просьбу Фургала отпустить его под домашний арест в квартиру в Москве

Басманный суд Москвы в начале марта продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края до 8 июня
Сергей Фургал Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Описание
Сергей Фургал
© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян.

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"Мосгорсуд вновь отказался изменить меру пресечения нашему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы в начале марта продлил срок ареста Фургала до 8 июня. Защита экс-губернатора снова просила апелляционную инстанцию отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве.

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РоссияДело в отношении Сергея Фургала
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