Мосгорсуд отклонил просьбу Фургала отпустить его под домашний арест в квартиру в Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян.

"Мосгорсуд вновь отказался изменить меру пресечения нашему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы в начале марта продлил срок ареста Фургала до 8 июня. Защита экс-губернатора снова просила апелляционную инстанцию отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве.