СК предъявил обвинение главному инженеру водоканала Таганрога по делу о гибели 11 человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" Таганрога Юрию Полякову по делу о гибели 11 человек. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала она. Поляков содержится под стражей.

Следователи установили, что 21 мая в помещении насосной станции на очистных сооружениях канализации водоканала проводились работы по замене задвижки технического водопровода. Во время работ произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. В результате в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы. В результате 10 работников МУП, не использовавших средства индивидуальной защиты, потеряв сознание, погибли на месте, еще один умер в больнице. На лечении остаются четверо пострадавших.

"Соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты", - сообщила Петренко.

По делу назначено 18 судебно-медицинских экспертиз, комплексная инженерно-техническая экспертиза и экспертиза соблюдения требований правил и норм по охране труда.