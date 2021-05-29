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Власти ДР Конго заявили, что информация об извержении второго вулкана была ложной

Об этом ранее сообщил представитель правительства Патрик Муйя, а также власти провинции Северное Киву

ПРЕТОРИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Министерство связи и по делам СМИ Демократической Республики Конго (ДРК) заявило в субботу, что переданное властями страны несколькими часами ранее сообщение об извержении небольшого вулкана Мурара, расположенного в 28 км к северу от города Гома, оказалось ложной тревогой.

"Был факт ложной тревоги, - цитирует Agence France-Presse (AFP) заявление ведомства. - Самолет только что пролетел над склонами вулкана [Мурара]. Никакого извержения не наблюдалось".

Ранее представитель правительства ДР Конго Патрик Муйя объявил об извержении вулкана Мурара, его слова привело AFP. Одновременно с Муйя власти провинции Северное Киву сообщили, что с северного склона горы Ньямурагира, на которой расположен Мурара, стекает лава.

Мурара расположен на склоне горы Ньямурагира и находится в 13 км севернее вулкана Ньирагонго, мощное извержение которого произошло 22 мая. Последнее извержение Мурары случилось весной 1977 года, и с тех пор вулкан молчит.

Между тем в районе города Гома сохраняется высокая сейсмическая активность, происходят постоянные подземные толчки. С 22 мая зафиксировано более 400 афтершоков, магнитуда которых достигает 5,2. Специалисты не исключают нового извержения вулкана Ньирагонго. В целях предосторожности власти Гомы распорядились эвакуировать из города около 400 тыс. человек, жилищам которых могут угрожать потоки лавы в случае нового извержения находящегося в 15 км от города Ньирагонго.

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Конго (ДРК)
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