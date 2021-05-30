В Росгвардии рассказали об обстоятельствах ранения своего сотрудника в Екатеринбурге

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии в Екатеринбурге получил касательное ранение в ногу, выйдя из служебной машины после приезда на место ЧП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

"По предварительной информации, после открытия огня, персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации, и на место оперативно приехал наряд вневедомственной охраны. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны, выйдя из служебного автомобиля, попали под огонь злоумышленника", - сказал собеседник агентства. В результате чего один из них получил касательное ранение в ногу. Ему оказана медицинская помощь. "Росгвардейцы предприняли меры для блокирования опасной зоны. В настоящее время во взаимодействии с органами внутренних дел проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, которую сообщили ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Он, предположительно, стрелял из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок.