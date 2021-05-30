Пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии, который был ранен в результате стрельбы в Екатеринбурге, госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

"В настоящий момент жизни нашего сотрудника ничто не угрожает. Он находится в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе сообщили, что мужчина, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге, получил касательное ранение в ногу.

В воскресенье вечером мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. По данным ГУ МВД по Свердловской области, в результате стрельбы пострадала также девочка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. На данный момент мужчина задержан, по факту стрельбы возбуждено уголовное дело.