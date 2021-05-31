СК требует арестовать устроившего стрельбу в Екатеринбурге

ТАСС, 31 мая. Следователи требуют арестовать бывшего сотрудника органов внутренних дел, устроившего стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

"В суд направлено ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе суда сообщили, что материалы поступили в суд.

Вечером 30 мая мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. В результате стрельбы пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. При задержании подозреваемый начал стрелять в бойцов СОБР, произведя не менее 10 выстрелов. Никто из них не пострадал. По данным СК, мужчина был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).