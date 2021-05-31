Около 70 гильз изъяли на месте стрельбы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Полиция изъяла на месте стрельбы в Екатеринбурге, где пострадали два человека, около 70 гильз, помимо охотничьего карабина "Вепрь" также были изъяты пневматические пистолет и винтовка "Иж". Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

"При осмотре места происшествия сотрудники полиции в квартире, откуда велась стрельба по людям, было обнаружено и изъято 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет "Иж", пневматическая винтовка "Иж" и другие вещдоки, а также пустые бутылки от алкоголя", - сказал он, добавив, что на придворовой территории было изъято еще 47 гильз.

По его словам, после медицинского освидетельствования подозреваемый помещен в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу.

Вечером 30 мая мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. По данным ГУ МВД по Свердловской области, в результате стрельбы пострадали два человека - девочка и сотрудник Росгвардии. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.