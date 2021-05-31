СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в Екатеринбурге

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение жителю Екатеринбурга, устроившему в воскресенье вечером стрельбу, в результате которой пострадали ребенок и сотрудник Росгвардии. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

"Следственными органам СК по Свердловской области 48-летнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

В СК сообщили, что 31 мая судом по ходатайству следователя СК будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие ходатайствует об аресте.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях. "Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сообщили в ведомстве.