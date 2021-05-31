Водитель иномарки, столкнувшейся с автобусом на Алтае, не имел прав

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом в Алтайском крае, в результате чего три человека погибли и еще 11 пострадали, не имел водительских прав. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по краю.

"По предварительным данным, водитель, мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda, в пути следования со стороны села Первомайское выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Iveco, принадлежащим одному из предприятий (осуществлял перевозку работников)", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МВД уточнили, что находившийся в момент аварии за рулем легкового автомобиля мужчина не имел водительских прав.

Авария произошла около 03:00 мск на 2-м км автодороги К-04. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров умерли до приезда скорой помощи. Автобус перевозил сотрудников предприятий "Алтайхлеб". В региональном Минздраве сообщили, что после осмотра медработниками шесть человек с различными травмами госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, пяти потерпевшим помощь была оказана на месте происшествия, от госпитализации они отказались. Среди пострадавших двое подростков - 16 и 17 лет.