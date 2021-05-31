Уровень алкоголя в крови устроившего стрельбу в Екатеринбурге превысил 1,15 промилле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Исследование, проведенное полицией, определило, что содержание алкоголя в крови у мужчины, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, в результате которой пострадали двое человек, составило от 1,15 до 1,17 промилле. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Ранее в СК сообщали, что задержанный мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Примерно неделю назад задержанный пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям. Проведенное полицией исследование определило, что в крови у него находилась большая доза алкоголя - порядка 1,15 - 1,17 промилле. До судебного решения об избрании меры пресечения [мужчина] помещен в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу", - сказал Горелых.

Он уточнил, что в результате беспорядочной стрельбы в общественном месте были повреждены как минимум семь легковых автомобилей - повреждены стекла, колеса и кузова. "В спецоперации по задержанию и обезвреживанию подозреваемого принимало участие порядка 100 сотрудников МВД под руководством начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Озерова. Чтобы не подвергать людей возможному риску, из двух подъездов жилого дома, в котором происходили криминальные события, было эвакуировано 35 человек", - добавил Горелых.

Вечером 30 мая мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. По данным ГУ МВД по Свердловской области, в результате стрельбы пострадали два человека - девочка и сотрудник Росгвардии. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.