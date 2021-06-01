СК просит Басманный суд продлить арест Фургала до одного года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы продлить до одного года срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, судебное заседание назначено на 3 июня.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении Фургалу меры пресечения до одного года. Судебное заседание назначено на 3 июня", - сказала собеседница агентства.

Басманный суд Москвы в начале марта продлил срок ареста Фургала до 8 июня.