Загрязнение нефтепродуктами речки Теплая в Красноярске ликвидировали

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) ликвидировала загрязнение нефтепродуктами сбросного канала Красноярской ТЭЦ-1, известного как речка Теплая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Красноярского филиала СГК.

Как ранее сообщал ТАСС, масляные пятна были обнаружены 22 мая. Прокуратура начала проверку по данному факту.

"Ликвидировали последствия загрязнения нефтепродуктами гидротехнического сооружения - сбросного канала Красноярской ТЭЦ-1 (в СМИ - речка Теплая) <…> момента обнаружения сотрудники станции принимали активное участие в их ликвидации. Для этих работ был дополнительно привлечен "Центр аварийно-спасательных операций", - сообщили в компании.

В компании отметили, что попадание ГСМ в Енисей не произошло. В понедельник пресс-служба прокуратуры края сообщило, что ТЭЦ-1 проводило сброс загрязненных промышленных и ливневых стоков без очистки.

Красноярская ТЭЦ-1 - одна из крупнейших станций Сибирской генерирующей компании по установленной тепловой мощности, составляющей 1677 Гкал/час. Установленная электрическая мощность станции - 485,9 МВт. ТЭЦ-1 дает тепло и горячую воду более 400 тысячам жителей правого и левого берега Красноярска и пригородного поселка Березовка. ТЭЦ построена в 1943 году и является старейшей теплоэлектростанцией Красноярска.