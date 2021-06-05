Врачи рассказали о состоянии мальчика, выпавшего из окна частного детсада в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Состояние пятилетнего мальчика, выпавшего из окна частного детсада в Астрахани, крайне тяжелое, он находится в реанимации, его прооперировали. Об этом ТАСС сообщили в субботу в детской клинической больнице им. Н. Н. Силищевой.

"Ребенок продолжает находиться в реанимации в крайне тяжелом стабильном состоянии. При поступлении он был экстренно прооперирован", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по Астраханской области проводит процессуальную проверку в связи с выпадением ребенка из окна частного детского сада в Астрахани. По версии следствия, утром 3 июня пятилетний мальчик вместе с другими детьми и воспитателем находился в игровой комнате частного детского сада, расположенного на третьем этаже многоквартирного дома. Оставшись без присмотра воспитателя, ребенок зашел в соседнюю комнату, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна третьего этажа на бетонное покрытие.