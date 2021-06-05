Прокуратура проводит проверку по факту отравления подростков в гостинице в Солнечногорске

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 детей в гостиничном комплексе "Менделеево" в подмосковном Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Проведение проверки поручено Солнечногорской городской прокуратуре. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям отвественных лиц", - сообщила Григорьева.

По ее словам, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 12 детей в возрасте от 14 до 16 лет. Подростки проживали в гостиничном комплексе "Менделеево". Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль в прокуратуре области.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что 15 человек, в том числе 12 подростков, из филиала Института искусств и информационных технологий в подмосковном Солнечногорске обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.