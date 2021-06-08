В Приангарье двух железнодорожников приговорили к ограничению свободы за сход вагонов

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к полутора годам ограничения свободы двух железнодорожников, признанных виновными в сходе 30 вагонов с углем в январе 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"При проведении предварительного следствия, а также в судебном заседании железнодорожники вину признали в полном объеме. Суд с учетом мнения государственного обвинителя Иркутской транспортной прокуратуры, а также наличия смягчающих обстоятельств признал подсудимых виновными, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Подсудимые работали электромехаником и начальником участка Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба").

Основной причиной схода вагонов стало нарушение требований должностных инструкций и других нормативно-правовых документов в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при ремонте стрелочного перевода. Ущерб РЖД и собственникам железнодорожных вагонов составил 42 млн рублей.

Сход вагонов произошел 28 января 2020 года на станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги. Ремонт поврежденной инфраструктуры продолжался двое суток.