Суд начнет рассмотрение иска прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистским

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд проведет первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (признаны в РФ НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Заседание пройдет в закрытом режиме, так как в деле есть секретные материалы.

Ранее, в ходе предварительного заседания по иску, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ. Днем ранее прокуратура ограничила работу общественного движения "Штабы Навального". Решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК, ФЗПГ и "Штабам Навального" запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Им также запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами, за исключением случаев уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности. В случае нарушения этих запретов сотрудники фондов и штабов могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.