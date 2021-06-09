Группа центрального аппарата МЧС выехала в рязанскую больницу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Рабочая группа Центрального аппарата МЧС России по поручения Министра Евгения Зиничева следует в больницу Рязани, где в результате пожара в реанимации погибли три человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению главы МЧС России Е. Зиничева для оказания помощи территориальному органу в Рязань следует рабочая группа центрального аппарата", - сказали в пресс-службе.

Пожар в больнице имени Н. А. Семашко начался ночью в среду. Возгорание произошло в реанимационном отделении, площадь составила 15 кв. метров. В данный момент пожар потушен. По данным МЧС в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 эвакуированы.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, рассматриваются несколько версий пожара, среди них замыкание в работе оборудования, неисправная проводка. Очаг, предварительно, находился в одной из палат.