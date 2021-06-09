СК возбудил дело о пожаре в реанимации рязанской больницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек при пожаре в реанимации Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - уточнили в СК.

На месте пожара работают сотрудники следственного управления, они опрашивают очевидцев и персонал больницы. "В рамках расследования уголовного дела следователями будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам", - сообщили в СК.

Следствие рассматривает различные версии причин пожара. "Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время", - добавили в СК.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара, ему предшествовала вспышка.