{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в реанимации в Рязани
Обновлено 

Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при пожаре в Рязани

Причины возгорания устанавливаются
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при пожаре в рязанской клинической больнице. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в среду.

На эту тему
Пожар в реанимационном отделении больницы в Рязани. Главное
Пожар в реанимационном отделении больницы в Рязани. Главное

"Михаил Мурашко взял под личный контроль организацию оказания медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения областной клинической больницы им. Н. А. Семашко в Рязани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате возгорания в отделении больницы пострадали 11 человек, трое из них погибли. В медицинские организации Рязани были госпитализированы восемь человек, один - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

"По поручению главы Минздрава России, в Рязань для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф. Причины возгорания устанавливаются", - отметили в Минздраве.

 

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияРязанская областьПожар в реанимации в Рязани
Пожар в реанимации в Рязани
Власти Рязанской области выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в больнице
Помощь также окажут пострадавшим медсестрам, заявил губернатор региона Николай Любимов
Читать полностью