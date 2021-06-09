Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при пожаре в Рязани

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при пожаре в рязанской клинической больнице. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в среду.

"Михаил Мурашко взял под личный контроль организацию оказания медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения областной клинической больницы им. Н. А. Семашко в Рязани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате возгорания в отделении больницы пострадали 11 человек, трое из них погибли. В медицинские организации Рязани были госпитализированы восемь человек, один - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

"По поручению главы Минздрава России, в Рязань для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф. Причины возгорания устанавливаются", - отметили в Минздраве.