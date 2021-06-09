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Пожар в реанимации в Рязани

Власти Рязанской области намерены наградить медсестер, пытавшихся потушить пожар

Одна из медсестер получила ожоги первой и второй степени, ее планируют транспортировать санавиацией в Москву
© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 9 июня. Власти Рязанской области планируют наградить пострадавших медсестер областной больницы им. Семашко, которые пытались потушить пожар в реанимации. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор Николай Любимов.

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"Сейчас обсуждается возможное награждение этих медсестер, оказание им материальной помощи. Но самое главное, чтобы они были живы-здоровы, надо сейчас их вылечить", - сообщил Любимов.

Он уточнил, что в результате возгорания аппарата ИВЛ в реанимации, где лежали пациенты с коронавирусом, погибли три человека и пострадали две медсестры, пытавшиеся потушить пожар. "Других пострадавших от пожара сейчас нет", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что одна из медсестер получила ожоги первой и второй степени, ее планируют транспортировать санавиацией в Москву.

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РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьПожар в реанимации в Рязани
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