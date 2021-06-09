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Пожар в реанимации в Рязани

Установление точной причины возгорания в больнице Рязани займет около месяца

В ближайшее время назначат пожарно-техническую экспертизу для установления причин и очага возгорания

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственный комитет планирует назначить пожарно-техническую экспертизу для установления причин возгорания техники в ОКБ им. Н. А. Семашко в Рязани.

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Проведение исследования займет около месяца, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причин и очага возгорания. Как правило, ее проведение занимает около месяца", - пояснили в ведомстве.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, изучают документы.

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