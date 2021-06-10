Число жертв ЧП на коллекторе под Таганрогом увеличилось до 12

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Количество жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 12 человек. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии города, в реанимации умерла еще одна сотрудница водоканала.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Сегодня ночью, к сожалению, пациентка умерла", - сказал собеседник агентства, добавив, что женщина не вышла из комы спустя почти две недели после трагедии.

В мэрии добавили, что у пациентки усилилась дыхательная недостаточность, в результате чего произошла остановка кровообращения.

Как ранее сообщал Следственный комитет России, 21 мая в помещении насосной станции на очистных сооружениях канализации водоканала проводились работы по замене задвижки технического водопровода. Во время работ произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. В результате в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы. В результате 10 работников МУП, не использовавших средства индивидуальной защиты, потеряв сознание, погибли на месте, еще один умер в больнице. На лечении оставались четверо пострадавших.

В конце мая Следственный комитет России предъявил обвинение главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" Таганрога Юрию Полякову по делу о гибели 11 человек по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По делу назначено 18 судебно-медицинских экспертиз, комплексная инженерно-техническая экспертиза и экспертиза соблюдения требований правил и норм по охране труда.