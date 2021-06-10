После ДТП с автобусом в Свердловской области возбудили дело

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области, где погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Что известно о ДТП с автобусом в закрытом городе в Свердловской области

"В Свердловской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказано в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, при движении у автобуса возникла неисправность, в результате чего водитель транспортного средства потерял управление и наехал на людей, которые шли на работу на местное предприятие. По данным пресс-службы, все погибшие были пешеходами. "Пятеро других человек также из числа пешеходов получили травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь", - отметили в СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия, проводят допросы пострадавших и очевидцев случившегося. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе автотехническая (для определения возможной неисправности автобуса) и судебно-медицинские.