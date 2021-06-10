Подозреваемый в убийстве приставов в Сочи раскаялся в содеянном

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Подозреваемый по уголовному делу, возбужденному после стрельбы, где погибли двое судебных приставов в Сочи, Вартан Кочьян раскаялся в содеянном, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где в четверг проходит заседание об избрании в отношении него меры пресечения на время следствия.

В ходе допроса вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина признал в полном объеме. "Да", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, раскаивается ли в содеянном.

Следователь по уголовному делу в ходе заседания заявил, что Кочьян обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое наказание предусмотрено вплоть до пожизненного срока заключения под стражей. Отвечая на вопрос суда о том, согласен ли он с предъявленным ему обвинением и ходатайством следователей об аресте, он ответил, что согласен.