Суд в Москве отклонил иск "Альянса врачей" на признание организации иноагентом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг отклонил иск профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) с требованием признать незаконным включение этой организации в перечень иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом вынесено решение по административному иску "Альянса врачей" к Минюсту России. Отказано "Альянсу врачей" в удовлетворении исковых требований о признании распоряжения незаконным и исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Федор Сирош, представляющий интересы этого профсоюза, заявил ТАСС, что будет обжаловать это решение. "Мы обязательно подадим на него жалобу, считаем, что для включения в список иноагентов "Альянса врачей" нет оснований", - заявил адвокат.

Министерство юстиции РФ в марте нынешнего года включило "Альянс врачей" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Глава этого профсоюза Анастасия Васильева является обвиняемой по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве.