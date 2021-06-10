В Лесном Свердловской области объявили 11 июня днем траура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. День траура объявили 11 июня в городе Лесном Свердловской области по погибшим в четверг в ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Электрохимприбор", чьи сотрудники погибли в ДТП.

Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"В городе Лесном 11 июня объявлен днем траура по погибшим в ДТП в поселке Горном работникам комбината "Электрохимприбор". В День траура на территории комбината и города будут приспущены государственные флаги РФ, флаги ГК "Росатом", Свердловской области, ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" и ГО "Город Лесной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня отменят. В 07:00 мск 11 июня прозвучит сигнал электросирены в память о погибших.