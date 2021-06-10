В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Четыре человека, пострадавших при пожаре в реанимации областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани, остаются в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшая медсестра, доставленная ранее в Москву, в крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам в четверг помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Восемь пострадавших при пожаре в областной клинической больнице им. Семашко в Рязани в настоящее время находятся на стационарном лечении: семь человек получают лечение в медицинских организациях Рязани, при этом четверо из них в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Пострадавшая медсестра, получившая обширные ожоги и доставленная накануне вертолетом в Москву, проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского Минздрава России. Ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Запланирован ряд оперативных вмешательств", - сказал он.

Кузнецов добавил, что медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. "Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко", - сказал он.

Ранее в оперативном штабе правительства Рязанской области сообщалось, что шестеро пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Пожар в реанимационном отделении больницы имени Н. А. Семашко произошел в среду ночью. В отделении на лечении находились пациенты из-за осложнений после заражения коронавирусом. Площадь возгорания составила 15 кв. м. По данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 были эвакуированы со второго этажа. Среди пострадавших две медсестры, которые начали тушить пожар до прибытия подразделений МЧС. Одна из них получила ожоги 75% тела. По факту пожара возбуждено уголовное дело.