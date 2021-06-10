В Туве задержали двух мужчин, напавших на инспектора ДПС в Кызыле

ТАСС, 10 июня. Двух местных жителей задержали в Туве, которые подозреваются в применении насилия в отношении инспектора ДПС в Кызыле. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Туве.

Как сообщало МВД, в ходе проверки документов сотрудник ГИБДД выявил признаки алкогольного опьянения у водителя автомобиля JAC T6, требование последовать в машину ДПС мужчина проигнорировал и поспешно завел двигатель. Инспектор попытался вытащить ключ из замка зажигания, однако в это время поднятое водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции, он повис на подножке автомобиля. По данным СК, сидящий на пассажирском сидении мужчина бил инспектора кулаками. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

"Оба подозреваемых задержаны, следователем в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время планируется предъявление обвинения", - сообщили в СК.

Сообщалось, что автомобиль был задержан после погони на полтора километра. В машине оказались четыре мужчины и три женщины в возрасте от 25 до 30 лет. В МВД уточнили ТАСС, что инспектор получил ушибы головы.