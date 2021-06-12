После ДТП с микроавтобусом под Воронежем возбудили уголовное дело

ТАСС, 12 июня. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Каширском районе Воронежской области, где два пассажира погибли, еще восемь человек пострадали. Об этом в субботу сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"Следственным отделом ОМВД России по Каширскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ по обстоятельствам ДТП, произошедшего накануне в Каширском районе на 6-м км автодороги Воронеж - Нововоронеж - Луганск", - сообщила она.

По ее словам, 40-летний водитель микроавтобуса Citroen задержан. "В настоящее время назначены автотехническая, судебная и иные экспертизы, транспортные средства изъяты и приобщены к уголовному делу, устанавливаются и опрашиваются очевидцы происшествия", - уточнила Куликова.

Авария произошла в пятницу около 16:20. По предварительной информации, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовику MAN с полуприцепом, за рулем фуры был 29-летний мужчина, в результате произошло столкновение. В момент аварии в автобусе №332т находились 18 человек, двое из них погибли, еще восемь человек пострадали.