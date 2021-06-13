{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве возбудили дело по факту гибели ребенка, упавшего с катера в реку

Транспортная прокуратура также начала проверку по этому факту

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика, упавшего с катера в Москву-реку и попавшего под винт. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По факту смертельного травмирования ребенка в акватории Москвы-реки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - сказала Марковская.

Следователи уже осмотрели маломерное судно, допросили родителей и судоводителя, назначены необходимые экспертизы.

В субботу примерно в 11:55 в акватории Москва-реки районе 67 км МКАД в результате качки катера за борт выпал мальчик 2015 года рождения, получивший травмы винтом судна. Он был доставлен на поисково-спасательную станцию, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, от полученных травм погиб.

Транспортная прокуратура также начала проверку по данному факту.

Теги
Россия
Маршрутка опрокинулась в Волгограде после ДТП с грузовиком
Пострадали пять человек
Читать полностью