В Москве возбудили дело по факту гибели ребенка, упавшего с катера в реку

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика, упавшего с катера в Москву-реку и попавшего под винт. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По факту смертельного травмирования ребенка в акватории Москвы-реки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - сказала Марковская.

Следователи уже осмотрели маломерное судно, допросили родителей и судоводителя, назначены необходимые экспертизы.

В субботу примерно в 11:55 в акватории Москва-реки районе 67 км МКАД в результате качки катера за борт выпал мальчик 2015 года рождения, получивший травмы винтом судна. Он был доставлен на поисково-спасательную станцию, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, от полученных травм погиб.

Транспортная прокуратура также начала проверку по данному факту.