Пожарные локализовали возгорание на автозаправке в Новосибирске

ТАСС, 14 июня. Пожар на газовой автозаправке в Новосибирске локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

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"В 15:56 [мск] пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, город готов помогать в ликвидации пожара.

Представитель МЧС на месте происшествия сообщил, что сейчас взрываются мелкие газовые баллоны, понимания, будут ли еще крупные взрывы, пока нет.

Пожарные работают из укрытия, угрозы дальнейшего распространения огня нет, отметил он.