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Пожар на АЗС в Новосибирске
Обновлено 

Пожарные локализовали возгорание на автозаправке в Новосибирске

Его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м

ТАСС, 14 июня. Пожар на газовой автозаправке в Новосибирске локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В 15:56 [мск] пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, город готов помогать в ликвидации пожара.

Представитель МЧС на месте происшествия сообщил, что сейчас взрываются мелкие газовые баллоны, понимания, будут ли еще крупные взрывы, пока нет.

Пожарные работают из укрытия, угрозы дальнейшего распространения огня нет, отметил он.

Теги
РоссияНовосибирская областьПожар на АЗС в Новосибирске
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