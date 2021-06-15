Суд в Приморье смягчил приговор за взятку экс-замначальника дальневосточной таможни

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Приморский краевой суд смягчил приговор бывшему заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления Павлу Фомину, приговоренному ранее к десяти годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки в 6,6 млн рублей. Об этом во вторник сообщила во вторник пресс-служба суда.

В мае 2019 года Фомина арестовали по обвинению в получении взятки от предпринимателя. В феврале 2021 года суд приговорил его к наказанию в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в 66,1 млн рублей.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда приговор изменен со смягчением размера назначенного наказания. Стоимость незаконно оказанных в интересах Ф. услуг имущественного характера уменьшена на 300 000 рублей путем исключения указания на это из приговора, срок лишения свободы сокращен до девяти лет десяти месяцев, размер штрафа снижен до 63 178 757 руб. 60 копеек. В остальном приговор оставлен без изменения, вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.

В суде установили, что с июня по ноябрь 2017 года Фомин получил взятку от генерального директора коммерческой организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности. Также компания трудоустроила знакомого взяткодателю таможенника и оплатила его проживания во Владивостоке. Деньги и услуги он получал за неприменение в отношении клиентов компании форм таможенного контроля, а также за сокрытие правонарушений. Суд лишил Фомина звания полковника таможенной службы.