В Дагестане бойца ММА объявили в розыск после драки

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после драки в Дагестане. Бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Вагабова объявили в розыск. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Ислам Вагабов подозревается в избиении человека, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Пострадавший в результате драки накануне в Махачкале находится в больнице. Он жив и его жизни ничего не угрожает. Что касается участников драки, один задержан, а второй - боец смешанных единоборств Ислам Вагабов объявлен розыск. По факту возбуждено уголовное дело", - сказала Гариева.

По словам источника ТАСС, по предварительной версии, пострадавшим является племянник бывшего главы Дагестана Муху Алиева, а конфликт произошел на бытовой почве.