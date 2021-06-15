Иран намерен выплатить компенсации семьям жертв крушения самолета до решения суда

ТАСС, 15 июня. Иран планирует до решения суда полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета, разбившегося в окрестностях Тегерана в январе 2020 года. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

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"Будет выплачено 100% компенсации, причитающейся семьям жертв трагической катастрофы украинского самолета, - цитирует Исмаили агентство Tasnim. - Проведение этих выплат до вынесения судом окончательного решения представляет собой позитивный шаг".

По его словам, в ходе расследования были обстоятельно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе. В декабре 2020 года власти Ирана согласились выплатить семье каждой жертвы происшедшего с украинским самолетом по $150 тыс. компенсации.

Ранее Исмаили сообщил, что суд над подозреваемыми в причастности к катастрофе украинского самолета будет проведен в Иране в ближайшее время.

6 апреля бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику заявил, что обвинения по делу о катастрофе украинского самолета предъявлены 10 иранским должностным лицам.