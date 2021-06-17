Спровоцировавший ДТП с шестью пострадавшими в Приморье водитель ездил без прав

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, который спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими в Приморском крае, не обучался управлению машиной и не имел водительских прав, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"27-летний водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, спровоцировавший резонансное автопроисшествие в Шкотовском районе, не проходил обучения на право управления транспортным средством. По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП", - приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы Ирины Сыровой.

Авария, в результате которой получили травмы шесть человек, произошла на 48 км автодороги Артем - Находка - порт Восточный в Шкотовском районе. За рулем автомобиля Toyota Hilux Surf находился 27-летний мужчина. По предварительным данным, двигаясь со стороны города Артема в направлении Находки, он пытался обогнать другую машину, не справился с управлением и допустил столкновение с Toyota Land Cruiser Prado.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, четыре человека из шести пострадавших были госпитализированы в артемовмскую городскую больницу с травмами средней степени тяжести. Еще двое (их состояние тяжелое и крайне тяжелое) госпитализированы в лечебное учреждение в Большом Камне.