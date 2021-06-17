В крымском селе подтоплены 18 домов в результате сильных дождей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сильные дожди привели к подтоплению 18 жилых домов в селе Приозерное Ленинского района Республики Крым. Эвакуированы 40 человек, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В результате обильных осадков произошло подтопление 18 домовладений с приусадебными участками. Требуется эвакуация людей. Из зоны подтопления было эвакуировано 40 человек, в том числе 10 детей. Все они размещены в пункте временного размещения на базе гостиницы "Полет" в поселке городского типа Багерово", - говорится в сообщении.

В населенный пункт направлена аэромобильная группировка специалистов МЧС. Местные власти организовали оповещение населения.

Накануне региональное МЧС объявило штормовое предупреждение на 17 июня в связи с усилением ветра и неблагоприятными погодными условиями. По информации синоптиков, в четверг в указанном районе идет сильный дождь, скорость ветра составляет 8-16 м/c.