Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на предприятии в Струнине

ВЛАДИМИР, 18 июня. /ТАСС/. Один из пострадавших при пожаре на деревообрабатывающем производстве в Струнине Владимирской области получил 70% ожогов тела, находится в тяжелом состоянии и будет вертолетом доставлен в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Департамента здравоохранения Владимирской области.

"Один из пациентов, мужчина 30 лет, с 70% ожогов тела находится в реанимации в тяжелом состоянии, сегодня планируется его транспортировка на вертолете в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Второй мужчина 48 лет с 7% поражения тела находится в состоянии средней тяжести", - пояснили в пресс-службе, отметив, что оба пациента находятся в Александровской районной больнице под круглосуточным наблюдением врачей.

Как пояснили в департаменте, для лечения пациента с 70% ожогов проводились консультации с областными специалистами.

Сообщение о пожаре на производстве пиломатериалов на улице Островского в Струнине поступило в МЧС в 18:27 мск 17 июня. Горели два цеха, котельная и готовая продукция на общей площади 9 250 кв. м. Позже пожар был локализован на площади 3 000 кв. м. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Ликвидация открытого горения была объявлена в 22:23 мск 17 июня, возгорание полностью ликвидировано в 10:57 мск 18 июня.

По данным СК РФ, на предприятии произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два сотрудника. Ущерб от пожара составил не менее 5 млн рублей. По факту происшествия следственными органами проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.