В Ялте в результате подтопления пострадали восемь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в Ялте в результате подтоплений, вызванных сильными продолжительными ливнями.

Об этом сообщила в пятницу на своей странице в Facebook глава местной администрации Янина Павленко.

"Интенсивность осадков в Ялте снижается. Продолжаем работу, восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован - перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", - написала Павленко. Она уточнила, что в данный момент выезжает в город вместе с заместителем председателя Совета министров Республики Крым Игорем Михайличенко.

Погодные условия

По словам Павленко, в Ялте выпало более 135 мм осадков, сейчас погода улучшается, дождь практически прекратился.

"Погодные условия уже значительно улучшились, дождь практически прекратился. Выпало более 135 мм осадков, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В настоящий момент большая часть города и всего муниципального образования обесточена, мы прекратили сознательно подачу воды", - сказала глава местной администрации.

Павленко добавила, что во временном жилье нуждались 62 человека, их расселили, прием заявок от нуждающихся в расселении продолжается.

В пресс-службе "Крымавтотранса" журналистам уточнили, что автобусные рейсы до города отменены. "В связи с погодными условиями ГИБДД закрыло въезд в город Ялту. На все рейсы данного направления билеты будут реализовываться до города Алушты", - говорится в сообщении. Утром в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел грязевой сель, движение организовано в реверсивном режиме.