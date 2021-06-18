{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в Крыму после сильных ливней
Обновлено 

В Крыму за два дня ливнями подтоплено более 300 домов

Из них 80 зданий подтоплены до сих пор
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 300 домов подтоплено в результате непогоды, обрушившейся на Крым за последние два дня, 80 домов все еще остаются подтопленными. Об этом в пятницу сообщается на сайте МЧС региона.

На эту тему
Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное
Потоп после аномальных дождей в Крыму.

"Было подтоплено 367 придомовых территорий, из них 306 домовладений. По состоянию на 15:00 остаются подтопленными 102 придомовые территории, из них 80 домовладений", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в Керчи подтопленными оказались 80 домовладений, в селе Приозерном Ленинского района - два.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов. В городе введен режим ЧС. Кроме того, введен режим ЧС регионального масштаба в Керчи и Ленинском районе.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
Ситуация в Крыму после сильных ливней
Краснов взял на особый контроль помощь пострадавшим при наводнении в Крыму
Читать полностью