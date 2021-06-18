В Крыму за два дня ливнями подтоплено более 300 домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 300 домов подтоплено в результате непогоды, обрушившейся на Крым за последние два дня, 80 домов все еще остаются подтопленными. Об этом в пятницу сообщается на сайте МЧС региона.

"Было подтоплено 367 придомовых территорий, из них 306 домовладений. По состоянию на 15:00 остаются подтопленными 102 придомовые территории, из них 80 домовладений", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в Керчи подтопленными оказались 80 домовладений, в селе Приозерном Ленинского района - два.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов. В городе введен режим ЧС. Кроме того, введен режим ЧС регионального масштаба в Керчи и Ленинском районе.