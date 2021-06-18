Электроснабжение в Крыму планируют восстановить 19 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Электроснабжение, приостановленное в Крыму в результате подтопления, планируют восстановить в субботу после обеда, сообщил в ходе заседания оперативного штаба в пятницу первый заместитель генерального директора "Крымэнерго" Андрей Цурканенко.

"Расчетное время завершения работ - завтрашний день, 14:00. В пик аварии у нас было более 13 тыс. отключенных [от электроснабжения] абонентов, в настоящее время у нас отключенные абоненты остаются - 250 абонентов по городу Керчи", - сказал Цурканенко.

Он добавил, что восстановление электроснабжения ведут в круглосуточном режиме, работы выполняет 21 бригада и более 20 единиц техники.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек.